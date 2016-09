Almaviva: Palazzotto (Si), Mise poco incisivo e Regione Sicilia assente

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Il trasferimento collettivo dei 396 dipendenti di Almaviva Contact di Palermo impegnati nella commessa Enel rischia di essere un licenziamento mascherato, sconfessando l'accordo del 30 maggio per il mantenimento dei livelli occupazionali dell'azienda". Cosi il deputato di Sinistra Italiana Erasmo Palazzotto, che ha presentato un’interrogazione urgente al Mise sul trasferimento dei dipendenti del call center Almaviva di Palermo alla sede di Rende, in Calabria. "Le condizioni di vita ed il trattamento economico dei dipendenti interessati dal provvedimento - prosegue il deputato di Sinistra Italiana - risultano difficilmente conciliabili con il trasferimento proposto. Inoltre rappresenta un’inaccettabile riduzione dell'impegno dell'azienda nella città di Palermo e una conferma di uno stato di crisi ben lontano dal superamento annunciato dal governo nei mesi scorsi". Per Palazzotto "appare ancora una volta evidente la scarsa incisività dell'azione del Mise e l'assenza delle istituzioni regionali. Torniamo a chiedere che con urgenza si riunisca il tavolo di crisi per ragionare di soluzioni concrete".

