Al via trattative per rinnovo contratto concia, su tavolo 105 euro aumento medio

Roma, 27 set. (Labitalia) - Si sono aperte oggi a Milano le trattative per il rinnovo del contratto 2016-2019 del settore concia (oltre 22.000 i lavoratori interessati, dipendenti da 1900 imprese), in scadenza al 31 ottobre 2016. Dopo la presentazione delle rispettive posizioni e nonostante uno scenario difficile, Unic-Confindustria e i sindacati del settore Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno ribadito la volontà comune delle parti a rinnovare il contratto nazionale. Fissato il nuovo incontro: si terrà il prossimo 15 novembre, sempre a Milano.Sul tavolo del negoziato i sindacati hanno messo una richiesta di aumento salariale di 105 euro medi per il triennio 1 novembre 2016 - 31 ottobre 2019, e l'istituzione della previdenza integrativa contrattuale e l'estensione dei diritti dei lavoratori.

