Adecco: a Cuneo 150 nuove opportunità professionali

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Cuneo, 27 set. (Labitalia) - Buone notizie per chi è in cerca di occupazione in provincia di Cuneo, anche grazie ad Adecco. Si è, infatti, aperta la seconda fase del progetto Esperienza Lavoro, di cui Adecco è partner tecnico, che prevede 150 nuove opportunità professionali. Grazie all’iniziativa, che vede anche la collaborazione di Enaip Piemonte, Apro Formazione, Cfp Centro di formazione Cebano Monregalese, fino al 7 ottobre ci sarà la possibilità di candidarsi alle nuove posizioni aperte attraverso il portale esperienzalavoro.info. Esperienza Lavoro è un progetto pensato per offrire una risposta alle persone in cerca di occupazione e per rispondere a situazioni di difficoltà sociale, supportando al tempo stesso il rilancio delle realtà produttive della provincia di Cuneo. Il progetto prevede la presa in carico delle persone, il supporto orientativo e formativo finalizzato alla strutturazione di un progetto professionale realizzabile e l’inserimento in tirocinio presso aziende del territorio. L’iniziativa è svolta in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e centri per l'impiego della Provincia di Cuneo coordinati dalla Agenzia Piemonte Lavoro, Ente strumentale della Regione Piemonte, Enaip Piemonte, Apro Formazione, Centro di formazione Cebano Monregalese.Obiettivo del progetto è dunque quello di coinvolgere complessivamente 150 persone in cerca di occupazione nel corso del 2016. Tra i requisiti per poter partecipare al progetto ci sono la residenza in provincia di Cuneo, l’iscrizione al centro per l’impiego di competenza al momento della compilazione della domanda, essere maggiorenni e aver assolto all’obbligo scolastico, essere maggiorenni e aver assolto all’obbligo. Non possono iscriversi coloro che hanno usufruito del contributo per tirocinio nelle precedenti edizioni del progetto Esperienza Lavoro.“Fin dall’inizio, abbiamo aderito e sostenuto con convinzione questa iniziativa -ha commentato Alessandro Borgialli, responsabile nazionale Politiche Attive Adecco Italia- perché crediamo che sia importante sostenere tutte quelle attività sul territorio finalizzate alla creazione di nuove opportunità professionali. E il successo di Esperienza Lavoro è conseguenza anche dalla sinergia con cui hanno agito e operato tutti i soggetti del territorio che sono stati coinvolti. E' anche per questo che Adecco continua con orgoglio ad essere partner di questo progetto”.Grazie ad Adecco i tirocinanti selezionati potranno svolgere un’esperienza di 6 mesi con indennità di partecipazione pari a 700 euro lordi al mese, presso aziende della provincia di Cuneo aderenti alle associazioni di categoria partner dell’iniziativa. A tutti candidati sarà, inoltre, offerta la possibilità di partecipare a un percorso formativo gratuito sui temi della ricerca attiva del lavoro e della preparazione del colloquio di lavoro. Nel corso della prima fase del progetto erano stati attivati oltre 60 tirocini, mentre le precedenti quattro edizioni avevano portato all’attivazione di oltre 500 tirocini.

Adnkronos