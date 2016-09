Migranti: Corrado (M5s), troppa demagogia, servono trasparenza ed equilibrio

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 26 set. (AdnKronos) - Milano è "una città accogliente e di questo non possiamo che essere orgogliosi, ma la questione immigrazione è stata affrontata dal sindaco e dalla giunta con troppa demagogia e arroganza". Lo afferma Gianluca Corrado commentando la relazione dell'assessore Majorino in occasione della riunione odierna del Consiglio comunale di Milano. Per Corrado "serve più trasparenza e soprattutto che venga utilizzato il principio dell'accoglienza diffusa"; trovare "posti letto qua e là per qualche centinaia di persone non è una soluzione; l'accoglienza della Caserma Montello non è un esempio adeguato"."Bisogna - spiega il portavoce del M5s - affrontare la soluzione con equilibrio: se manca questo, si creano tensioni sociali. È sbagliato destinare tutte le risorse a un'emergenza, dimenticandoci di altre, ugualmente importanti: gli interessi dei milanesi, soprattutto di quelli in difficoltà, vanno tutelati e non messi in secondo piano". Il governo centrale, conclude, "è assente, ma Milano, seconda città italiana e capitale economia italiana, deve avere la forza di prendere una posizione netta".

