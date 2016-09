M5S: legale ricorsi, Pizzarotti porti Grillo in Tribunale

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 26 set. (AdnKronos) - A Federico Pizzarotti, il sindaco di Parma sospeso dal Movimento e in attesa di verdetto dal maggio scorso, "Grillo deve delle risposte. Le nuove regole", da domani al voto sul blog di Beppe Grillo, "non possono essere considerate in alcun modo retroattive, quindi non possono pensare di congelare Pizzarotti da qui all'eternità". Lo dice all'Adnkronos Lorenzo Borré, il legale che ha promosso i ricorsi degli espulsi dal Movimento.Nelle nuove norme, secondo il legale, sembrano esserci delle regole ad personam: "Sono previsti provvedimenti disciplinari per chi muova pubblicamente critiche a sanzioni alle quali è stato sottoposto. Il sindaco di Parma mi sembra leggermente nel mirino". Se il sindaco ducale dovesse portare il Movimento in Tribunale "avrebbe gioco facile, vincerebbe a mani basse in caso di scontro frontale. Può tranquillamente impugnare il regolamento esistente, ma anche se dovessero applicare le nuove norme contro di lui, non sarà certo il sindaco di Parma a uscire ammaccato in un eventuale scontro in Tribunale".

Adnkronos