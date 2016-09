M5S: legale ricorsi, nuove regole non ci fermano ma ci aiutano (2)/Rpt

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Nuove regole scritte sulla sabbia, dunque: "i ricorsi andranno avanti, le norme non incidono anzi agevolano le nostre cause di impugnazione", si dice convinto Borré. "Nel merito, poi - aggiunge - alcune sembrano scritte ad personam". Il riferimento è alla vicenda Pizzarotti. "Sono previsti provvedimenti disciplinari per chi muova pubblicamente critiche a sanzioni alle quali è stato sottoposto. Il sindaco di Parma mi sembra leggermente nel mirino". Ma per lui, tiene a precisare Borré, "il nuovo Regolamento non può avere efficacia retroattivo, questo lo escludo categoricamente". Nelle nuove regole, prosegue il legale nella sua analisi, "le condotte vengono sanzionate in modo generico, di materiale per ricorrere in Tribunale ce n'è sin troppo". Anche perché, aggiunge, "si va a modificare un Regolamento già giudicato nullo dal tribunale". Borré si sofferma poi sulla bozza che prevede non vi siano espulsioni, "ma sospensioni perenni, vita natural durante. Non so da chi abbiano preso ispirazione **Grillo**, qualcosa di simile è individuabile solo nel diritto canonico, parliamo di sospensioni a divinis. L'avranno mutuata da lì, magari lo scopriremo in Tribunale...".

