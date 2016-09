Lombardia: Maroni, per Human Technopole modello sarà Città della Salute (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Li', prosegue il governatore lombardo, "abbiamo rispettato i tempi, il budget e abbiamo creato una novità: la commissione che doveva aggiudicare i vari progetti che hanno partecipato al bando per l'assegnazione di 350 milioni di euro da parte di Regione Lombardia, è stata costituita chiedendo all'Ordine degli Ingegneri, degli Architetti e alle università di indicarci alcuni loro professionisti, tra cui poi abbiamo estratto a sorte i componenti della Commissione, così da avere l'assoluta e totale garanzia che non vi fossero interessi strani e particolari".Questa selezione, "per l'assoluta imparzialità nella gestione degli investimenti pubblici in questi settori strategici - conclude Maroni - è il meccanismo che io intendo riprodurre anche per 'Human Technopole'".

