Lombardia: Maroni, Human Technopole primo obiettivo per il futuro (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Tutto questo, sottolinea Maroni, "motiva il fatto che convenga venire a investire in Lombardia". In questa direzione "intendiamo proseguire, avendo ben chiari gli obiettivi da raggiungere: 'Human Technopole', innanzitutto, importante investimento che vede insieme Regione Lombardia, che ha già stanziato 50 milioni di euro, governo, che speriamo mantenga la promessa di mettere risorse, e sarà un centro di ricerca sui temi della salute e del l'invecchiamento, ospiterà 1.500 persone tra ricercatori, tecnici e studenti, e si occuperà soprattutto di studi sul genoma umano. Vogliamo creare un centro di eccellenza mondiale in quell'area, mettendo a disposizione dei ricercatori, delle imprese e delle Universita' le risorse pubbliche".Maroni rivela poi che "si era partiti con un progetto che non poteva funzionare, affidando tutta la gestione dell'investimento all'Iit di Genova" che "è un istituto di eccellenza, venne creato dal governo di cui facevo parte, ma non era pensabile che venisse qui in Lombardia a dirci come si fa ricerca". Quindi "si è modificato il progetto iniziale, ora partecipano Iit, 5 università e gli Irccs milanesi che rappresentano il fronte più avanzato della ricerca del genoma umano e sulle neuroscienze".Riguardo i tempi, "sono abbastanza rapidi", assicura Maroni. La società che deve progettare il Masterplan "è operativa e - conclude - procederà nei prossimi pochi mesi alla definizione del progetto, con l'affidamento poi dei lavori e della realizzazione del progetto".

Adnkronos