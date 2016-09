Lombardia: Maroni, Human Technopole primo obiettivo per il futuro

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 26 set. (AdnKronos) - La Lombardia "è la prima regione italiana per numero di addetti in produzione, ricerca e studi clinici rispetto al totale nazionale, ma è anche la prima regione italiana per entità delle risorse investite e risorse private investite nell'attività di ricerca e sviluppo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, questa sera, al 'Technology Forum Life Sciences 2016', a Palazzo Parigi, a Milano."Tengo molto - spiega Maroni - all'integrazione tra pubblico e privato in tutti i settori, ma soprattutto nella ricerca" e "il risultato è che gli investimenti fatti dai privati ammontano a un importo totale di 4,5 miliardi di euro, che sommati a quelli pubblici, portano alla percentuale sul Pil della Lombardia all'1,6 per cento: vogliamo arrivare al 3 per cento". "La Lombardia - prosegue il governatore - produce il 60 per cento degli investimenti in ricerca e sviluppo di tutto il Nord-Ovest del Paese, dove ricerca e sviluppo sono più presenti rispetto al dato nazionale, e il 23 per cento del totale nazionale". Anche "rispetto alle 'Scienze per la vita' la Lombardia è al primo posto nel panorama italiano per numero di aziende, istituti di ricerca, operatori pubblici"; a luglio 2015 "abbiamo creato il cluster lombardo 'Scienze per la vita', che si e' aggiunto agli 8 già esistenti, tutti legati a settori che hanno nell'innovazione e nella ricerca uno degli asset principali".

