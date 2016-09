Veneto: le Colline del Prosecco si candidano a patrimonio dell'umanità (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



- (Adnkronos) - La firma del protocollo consentirà di fare il punto sulle ragioni e sul percorso della candidatura, sostenuta da una Intesa programmatica d’area tra soggetti pubblici e privati, e ufficializzata in occasione della 50° edizione del Vinitaly di Verona, ad aprile 2016.Le Colline del Prosecco abbracciano oltre 440 chilometri quadrati di un sito unico al mondo per caratteristiche geomorfologiche e climatiche, vocato alla viticoltura sin dall’antichità e plasmato dal lavoro manuale dell’uomo. Il risultato è un paesaggio di straordinaria bellezza, scolpito dai terrazzamenti, diventato sistema socio-economico imperniato sulla dimensione familiare dell’impresa e sulla produzione di un vino - ilProsecco, che per le sue caratteristiche ha scalato la classifica dei best sellers nel mondo, diventando il Doc più conosciuto ed esportato su scala internazionale .

