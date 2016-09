Tripadvisor, Italia prima in Europa per migliori tour enologici

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Firenze, 21 set. (Labitalia) - Mentre in molte zone d’Italia i viticoltori si apprestano a raccogliere il frutto del loro lavoro, TripAdvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione di viaggi, 'omaggia' gli amanti del vino di tutto il mondo rivelando i tour enologici più apprezzati dai viaggiatori internazionali del sito. Tra vigneti toscani, uve della Borgogna e vini californiani, con questi tour enologici degustare il vino non può che rendere un viaggio indimenticabile. Un tipo di turismo che vede l'Italia prima in Europa e conquistare anche la Top 10 mondiale“Scoprire un Paese attraverso il suo patrimonio enologico può rappresentare un’interessante proposta per apprezzare una destinazione non solo per le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche, ma anche per i prodotti della sua terra”, ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Con così tanti vigneti e tour enologici tra cui scegliere, vale la pena fare una ricerca su TripAdvisor prima della partenza. I posti disponibili per questi tour sono spesso limitati quindi è consigliabile prenotare in anticipo per non lasciarseli sfuggire”, avverte.Per numero e per posizioni i tour vinicoli italiani sono protagonisti indiscussi della classifica europea dei migliori tour conquistando ben quattro posizioni su dieci e occupando ben due gradini del podio, con Wine Tour in Tuscany in prima posizione e Tuscan Wine Tours by Grape Tours in terza posizione. Seguono in quinta e sesta posizione Tuscan Wine Tours with Angie e Wine Tours with Italy and Wine. Anche a livello globale i tour italiani si distinguono aggiudicandosi due posizioni nella Top 10 mondiale con Wine Tour in Tuscany secondo e Tuscan Wine Tours by Grape Tours sesto. Primo a livello mondiale il tour californiano Squire Livery Tours. Da notare, infine, che nell’eterna battaglia eno-gastronomica tra Francia e Italia, questa volta è il Bel Paese a vincere sia nel mondo sia in Europa.Se i tour enologici toscani occupano le prime quattro posizioni della classifica italiana e sono gli unici a rientrare nella Top 10 del Vecchio continente, anche nelle altre regioni non mancano proposte di degustazioni vini apprezzate dai viaggiatori. Il Veneto è rappresentato in classifica da Pagus Wine Tour a Verona (5°), Food Tours of Venice a Venezia (7°) e Veronaround Tours (10°), mentre Lazio e Piemonte sono presenti rispettivamente con The Old Frascati Wine Tour a Frascati (8°), Travel Langhe Wine Tour a Neive (9°).

