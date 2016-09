Tirreno Power: sindacati, ritirata procedura mobilità, sospeso sciopero (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Il percorso, rilevano i sindacati, "prevede, sempre su indicazioni del Ministero, anche l’attivazione di tavoli di confronto territoriali alla presenza delle istituzioni locali preposte per individuare le disponibilità che ciascuna delle Parti può mettere in gioco per risolvere il problema occupazionale".A livello Nazionale, sottolinea i sindacati, "verranno svolti incontri di indirizzo generale e di sintesi complessiva prima del nuovo appuntamento presso il Mise previsto per il prossimo 12 o13 ottobre. Prima di queste data, potranno anche essere necessari incontri tecnici con i ministeri competenti per verificare il pieno utilizzo degli ammortizzatori sociali conservativi previsti. Sarà un percorso complicato, pieno di difficoltà, che comporterà inevitabilmente sacrifici e che pertanto impone a tutti un approccio costruttivo, abbandonando posizioni tattiche e preconcette. È il momento della proposta che deve essere seria, concreta e finalizzata al pieno recupero occupazionale nei tempi, speriamo i più ampi possibili, che avremo a disposizione".Per questo, concludono i sindacati, "chiediamo fin da subito a Tirreno Power, ai Soci di riferimento (Engie e Sorgenia) e alle istituzioni di mettere in campo ogni disponibilità, anche straordinaria, in quanto questa vertenza, per trovare una soluzione sostenibile, ne ha disperatamente bisogno. Noi, come sempre, faremo la nostra parte".

