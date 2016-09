Tirreno Power: sindacati, ritirata procedura mobilità, sospeso sciopero

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - I sindacati, dopo che Tirreno Power ha annunciato di ritirare la procedura di mobilità, hanno sospeso lo sciopero programmato per domani. Ad annunciarlo in una nota congiunta sono le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil dopo l'incontro di ieri al ministero dello Sviluppo economico al cui termine la "società ha accettato di rivedere la propria posizione e ha comunicato il ritiro della procedura di mobilità precisando che in assenza di soluzioni alternative la stessa dovrà inevitabilmente essere riattivata per renderla operativa dal primo gennaio del prossimo anno".La delegazione sindacale, a fronte del ritiro della procedura di licenziamento collettivo comunicata da Tirreno Power, si legge nella nota congiunta, "ha deciso di sospendere lo sciopero di otto ore previsto per il 22 settembre pur mantenendo in atto lo sciopero dello straordinario fino al 19 ottobre 2016. Si apre così una finestra temporale di circa un mese, durante la quale le Parti sono chiamate dallo stesso ministero a individuare un percorso condiviso per la gestione delle eccedenze, indispensabile anche per l’attivazione degli ammortizzatori straordinari conservativi da noi tutti richiesti".

Adnkronos