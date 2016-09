Terna: indice Stoxx Esg la confermano leader di sostenibilità (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Oltre alla presenza negli Stoxx ESG, Terna è inclusa nel Dow Jones Sustainability Index, dove registra la miglior performance ambientale nel settore Electric utilities, e in tutti i principali indici di sostenibilità tra cui FTSE4Good, Euronext Vigeo, ECPI, MSCI, ETHIBEL SUSTAINABILITY INDEX (ESI) , GC100 (United Nations Global Compact).Gli indici ESG Leaders si caratterizzano per la trasparenza nei criteri di selezione, basati su indicatori suggeriti dall’Effas (European Federation of Financial Analysts Societies) e dalla Dvfa (Society of Investment Professionals in Germany), e nei punteggi attribuiti dall’agenzia di rating Sustainalytics alle società esaminate.

