Terna: indice Stoxx Esg la confermano leader di sostenibilità

Roma, 21 set. (AdnKronos) - Ulteriore riconoscimento alla sostenibilità di Terna con la conferma, per il sesto anno consecutivo, negli Stoxx Global Esg Leaders Indices. Terna è presente in questi indici realizzati dalla società Stoxx Limited che, sulla base delle performance di sostenibilità, selezionano 345 aziende tra i 1.800 titoli presenti nel paniere internazionale di partenza, lo Stoxx Global 1800 Index.In particolare, per ottenere l’accesso o la conferma negli indici ESG Leaders, una società deve distinguersi in almeno uno dei tre ambiti di analisi – ambientale, sociale e di governance – ed essere quindi inclusa nel relativo indice: lo Stoxx Global Environmental Leaders, lo Stoxx Global Social Leaders o lo Stoxx Global ESG Governance Leaders.Grazie alle eccellenti performance in tutti gli ambiti di analisi, Terna è stata confermata in tutti e tre gli indici. Sono in totale 5 le aziende italiane e 8 le utilities a livello mondiale che possono vantare lo stesso risultato, mentre sono 14, compresa Terna, le aziende italiane incluse nello Stoxx Global ESG Leaders.

