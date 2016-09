Sicilia: Cancelleri (M5S), Crocetta ci ha offerto più volte un assessorato

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 21 set. (AdnKronos) - "Il Presidente Crocetta ci ha proposto un assessorato almeno decine di volte e noi gli abbiamo sempre detto di no. L'ultima volta è stata un anno fa". E' quanto rivela il leader del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri, a Palazzo dei Normanni, a margine della seduta dell'Ars. "Da oltre un anno ormai non parliamo con il Governatore - dice - Ma non perché ci rifiutiamo, piuttosto perché non circola molto nel palazzo. Noi gli abbiamo proposto accordi per fare ripartire la Sicilia. Eravamo pronti a votare alcune proposte, invece lui ha voluto pensare solo ai suoi alleati che gli tirano la giacchetta da sempre, ma ormai siamo andati a sbattere". "Il Modello Sicilia era il nostro modo di fare opposizione, che diventava una opposizione che poteva diventare una collaborazione sui temi - dice ancora Cancelleri - Come il reddito di cittadinanza, ad esempio. Invece siamo qui a fare ddl che non servono niente e a nessuno". E replicando a distanza a Crocetta che ieri li ha invitati a fare dal palco "autocritica sul modo di fare opposizione fine a se stessa", Cancelleri dice: "Crocetta deve raccontare la verità, per una volta, non le sue verità all'ombra del Castello di Tusa. Non dobbiamo fare autocritica, come dice lui, noi non abbiamo mai fatto opposizione fine a se stessa all'Assemblea regionale siciliana".

