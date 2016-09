Roma2024: Serracchiani, città non meritava sfiducia Raggi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - “La capitale d’Italia, Roma e i romani non meritavano questo atto di sfiducia da parte di chi dovrebbe credere in loro più di ogni altro”. Lo ha affermato la vicesegretaria del Pd, Debora Serracchiani, commentando la decisione del sindaco di Roma Virginia Raggi, che oggi ha annunciato il ritiro della candidatura della capitale a sede delle Olimpiadi del 2024.Per Serracchiani “Raggi ha dimostrato un’indifferenza agghiacciante verso tutti gli appelli: al buon senso, all’orgoglio e all’interesse della città e del Paese. E’ un atteggiamento di chiusura ideologica al limite del fanatismo. E’ triste vedere un sindaco che di fronte al mondo rifiuta un grande evento perché ha paura di non riuscire a gestirlo”.

