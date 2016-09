Roma2024: Meloni, mi appello a Raggi, dica sì a Olimpiadi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - "Nel giorno della tanto sospirata conferenza stampa sulla candidatura olimpica della Capitale ai Giochi del 2024 rivolgo il mio appello al sindaco di Roma, Virginia Raggi: sindaco Raggi, dimostri ai romani di credere in questa città". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni."Dimostri al mondo di non temere i grandi eventi ma di essere in grado di organizzare e governare la candidatura olimpica senza sprechi e senza consentire ruberie. Perché rinunciare a prescindere a un evento che potrebbe rappresentare per l'economia di Roma e dell'Italia un incredibile volano, vuol dire per voi ammettere di non essere in grado di cambiare le cose e che il malaffare e la disonestà sono più forti di questa amministrazione: in sostanza che la rivoluzione annunciata non siete in grado di farla. Smentiteci accettando questa grande sfida, nell'interesse di Roma", conclude Meloni.

Adnkronos