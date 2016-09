Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - "No alle olimpiadi del mattone #PrimaIRomani". Così Beppe Grillo in un tweet, mentre Virginia Raggi annuncia in conferenza stampa il no alla candidatura di Roma per le Olimpiadi nel 2024.

