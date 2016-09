Roma: Cancelleri, Raggi qualche errore lo ha fatto

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 21 set. (AdnKronos) - "Qualche errore Virginia Raggi lo ha fatto a Roma, anche noi li commettiamo, siamo esseri umani". A dirlo è il leader del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri, parlando della situazione di Roma. "A Parma, ricordo perfettamente, che la stampa criticava il sindaco Pizzarotti sul fatto che dopo due mesi non ci fosse ancora la giunta - dice . Oggi invece la stampa racconta di un Pizzarotti che è un buon amministratore. Non so se lo fa per andare contro il M5S. La stessa cosa sta avvenendo a Roma". "Io ho sempre pensato che in una amministrazione ci sia sempre un periodo di 'luna di miele' - dice - Li stiamo commettendo gli errori, probabilmente anche a Roma, siamo esseri umani. Ma non ne farei una questione di assessore. Non ho sentito una sola critica sulla sua amministrazione. Roma è una città pulita, cominciano a essere curate le periferie e lo leggo dai cittadini che lo scrivono su Facebook". Alla domanda su quale consiglio darebbe a Virginia Raggi Cancelleri replica: "Raggi deve vivere con più tranquillità il rapporto con la stampa". E sul mancato incontro con Giovanni Malagò dice: "Non so per quale motivo sia saltato l'incontro - dice - Sentirò anche l'altra campana".

