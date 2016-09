Roma 2024: sindaco Palermo, comprendo perplessità ma 'no' è sfida persa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 21 set. (AdnKronos) - "Comprendo le perplessità della sindaca Raggi perché la storia è piena di grandi eventi sportivi che, come lei ha detto, si sono tramutati in grandi colate di cemento. Ma proprio per questo la candidatura di Roma, che è una candidatura di tutta l'Italia alle Olimpiadi del 2024, rappresenta una sfida e la possibilità di dimostrare che i grandi eventi sportivi possono essere molto di più e molto di meglio delle grandi colate di cemento". Lo ha detto il sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlando, commentando la posizione di Virginia Raggi, sindaco di Romana, per il "no" allo svolgimento delle Olimpiadi del 2024 nella Capitale."Per Palermo, che per tale occasione avrebbe potuto ospitare alcune delle partite di calcio, certamente rischia di essere una occasione perduta - aggiunge -. La cancellazione delle Olimpiadi priverebbe altresì una intera generazione di giovani italiani nel 2024 di vivere una esaltante esperienza internazionale di sport, di scambi civili e di pace".

Adnkronos