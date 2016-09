Roma 2024: mozione già pronta, da Madrid a Boston Raggi motiva no a Olimpiadi (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Con la mozione già redatta, si punta dunque a superare quella Marino votata a giugno e ufficializzata dall'ex sindaco nel settembre dello scorso anno. Il consiglio comunale dovrà ora votarla, esprimendo così il suo no ai Giochi e superando il presunto empasse fatto notare dal Coni. Il 25 giugno 2015, in epoca Marino, l’assemblea capitolina approvò infatti la mozione a favore della presentazione della candidatura di Roma. Il 17 febbraio 2016 il Comitato promotore ha presentato la prima parte del dossier dal titolo 'Visione, Concetti e strategia', ratificato dall'allora commissario Francesco Paolo Tronca. La seconda parte, relativa alle 'garanzie', dovrebbe essere presentata il 7 ottobre, quindi con il 'sigillo' di Raggi. Che a questo punto, se la decisione sarà già presa oggi e anticipata con una mozione, è evidente non ratificherà. Mettendo la parola fine alla candidatura di Roma ai giochi del 2024, come promesso in campagna elettorale.

