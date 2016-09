Roma 2024: mozione già pronta, da Madrid a Boston Raggi motiva no a Olimpiadi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - La mozione per dire no alla candidatura di Roma alle Olimpiadi nel 2024 è già pronta: a quanto apprende l'Adnkronos verrà presentata in assemblea capitolina dopo l'incontro in agenda oggi tra la sindaca Virginia Raggi e il numero uno del Coni Giovanni Malagò. Annullando così la delibera precedente datata giugno 2015 e risalente all'era Marino, con la quale la Capitale venne, di fatto, candidata ai giochi olimpici. Questo l'iter che seguirà il M5S o che comunque sta pensando di seguire per uscire dal guado. Depositare dunque una mozione, nei fatti già pronta, che impegni la giunta e il sindaco a ritirare la candidatura. Il M5S prenderà come esempi per giustificare il suo no alle Olimpiadi i casi di Amburgo, Madrid e Boston. (segue)

