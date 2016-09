Roma 2024: Di Battista, è cambiata musica, su Raggi pressioni inimmaginabili

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - "Le pressioni che ha subito Virginia, insieme alla sua giunta e a tutti i consiglieri comunali sono state inimmaginabili. Palazzinari senza scrupoli, presidenti del Coni in attesa di rielezione e giornali di proprietà di Caltagirone hanno mosso tutte le loro truppe. Virginia ha resistito, il M5S ha resistito ad un sistema che per 30 anni ha pensato esclusivamente al cemento e ad indebitarci, quindi a controllarci. Roma ha detto NO alle olimpiadi così come Amburgo e Boston". Così Alessandro Di Battista su Facebook, dopo l'annuncio del no ufficiale della sindaca Virginia Raggi alla candidatura di Roma alle Olimpiadi nel 2024. "Nel 2012 quello stesso NO - ricorda l'esponente del direttorio M5S - lo pronunciò Monti e venne descritto come uno statista. Nel 2012 il debito pubblico era 1.928 miliardi, il rapporto debito/PIL del 127% e il tasso di disoccupazione del 9,3%. Monti disse: 'Non pensiamo sarebbe coerente impegnare l'Italia in quest'avventura che potrebbe mettere a rischio i denari dei contribuenti'. Applausi generali! Oggi il debito pubblico è 2.250 miliardi, il rapporto debito/PIL del 132,7% e il tasso di disoccupazione del 11,5%. Il M5S dice NO alle olimpiadi e viene attaccato da tutti, ma non dai cittadini, gli unici a cui rendiamo conto. Abbiamo resistito e siamo convinti di aver reso un servizio agli italiani, non soltanto ai romani". "Malagò e Montezemolo prima di parlare di richiesta di risarcimento danni - conclude Di Battista - abbiano il coraggio di spiegare a tutti gli italiani come hanno sprecato centinaia e centinaia di milioni di euro per Italia '90 e per i mondiali di nuoto. Se non lo fanno abbiano il pudore di tacere! A Roma è cambiata la musica. Chi ha spolpato la città se ne faccia una ragione!".

