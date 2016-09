Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - La rinuncia della candidatura di Roma all'organizzazione delle Olimpiadi del 2024 segna la fine dell'epoca del 'panem et circenses', inaugurata in epoca romana in cui con pane e giochi si poteva distrarre la popolazione dai problemi reali. "La tattica non sembra più funzionare. In questi giorni, Roma è una città che può a malapena assicurare la raccolta della sua immondizia", scrive la Bbc sottolineando che l'idea dei giochi non ha provocato grande entusiasmo fra i romani e che la sindaca Raggi questo lo ha capito."Respingere le Olimpiadi può essere il suo modo di riconquistare consenso e - si precisa - di asserire la sua autorità sulla città".

