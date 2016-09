Pil: Confesercenti, da Ocse nuova conferma rallentamento ripresa (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - La strada per liberarci dalla ‘trappola della bassa crescita’, aggiunge Confesercenti, "deve passare attraverso misure di stimolo all’economia. L’auspicio è che l’Europa riconosca il mutato contesto internazionale e ci consenta maggiori margini di manovra. Sarà fondamentale, in primis, mantenere la promessa sterilizzazione delle clausole di salvaguardia ed il conseguente aumento Iva. Anche perché ci porterebbe ad un avvitamento: secondo le simulazioni Ref ricerche per Confesercenti, l’aumento delle aliquote impatterebbe non solo sui consumi, ma su tutto il Pil, togliendo alla crescita nel 2017 un ulteriore 0,2%". "Servono però anche interventi specifici a favore delle imprese più piccole. Nel confronto con il Governo sulla prossima legge di bilancio porteremo le nostre proposte di sostegno, dalle misure fiscali premiali per le piccole imprese che decidono aumenti salariali ad un intervento per la digitalizzazione di massa delle PMI. Chiederemo anche più impegno sul credito: in una fase in cui perdurano difficoltà d’accesso, è indispensabile sostenere il sistema dei Confidi. In questi anni sono stati un argine al crollo dei finanziamenti, e dovremmo destinare al loro rafforzamento una quota del Fondo di garanzia per le Pmi", conclude.

Adnkronos