Pil: Confesercenti, da Ocse nuova conferma rallentamento ripresa

Roma, 21 set. (AdnKronos) - "Dall’outlook Ocse arriva l’ennesima conferma del rallentamento della nostra ripresa, con una netta revisione al ribasso delle stime del Pil italiano nei prossimi due anni. Per uscire dall’impasse dobbiamo puntare al sostegno dell’economia reale, con una legge di bilancio decisamente a favore della crescita". Così in una nota Confesercenti commentando le previsioni macroeconomiche rilasciate oggi dall’Ocse.Il rallentamento, si sottolinea, "ha una dimensione globale ed è dovuto in primo luogo alla frenata del commercio mondiale, che ha coinciso proprio con l’avvio della ripresa italiana, indebolendola: secondo le valutazioni Cer-Confesercenti, il calo degli scambi ha ridotto di circa 4 decimi di punto di Pil la crescita nell’ultimo biennio. Ma scontiamo anche la patologia tutta interna della debolezza degli investimenti, a sua volta dovuta a prospettive incerte sulla domanda interna ed internazionale ed aggravata dal regime di razionamento del credito in cui il nostro sistema imprenditoriale continua ad operare". Dall’inizio del 2015 ad oggi, rileva Confesercenti, "i finanziamenti concessi alle imprese non finanziarie e alle famiglie consumatrici sono diminuiti del 6 per cento circa: in questo contesto sarà molto difficile che gli investimenti possano ripartire".

