Palermo: Cancelleri (M5S), su candidati piccole discussioni ma no problemi

Palermo, 21 set. (AdnKronos) - "Non ce l'abbiamo fatta a valutare in tempo per la festa di 'Italia a Cinque Stelle' tutti i curricula dei candidati alle comunali di Palermo. Non abbiamo una struttura pagata con soldi pubblici, ma solo dei volontari. Di fronte a questa grande partecipazione, con 122 richieste arrivate, non siamo riusciti a valutarli tutti e quindi ci è stato richiesto di avere un po' più di tempo per potere fare i dovuti approfondimenti, che sono quelli di natura giudiziaria". Così Giancarlo Cancelleri, leader del M5S in Sicilia spiega il perché non sarà annunciato al meeting nazionale di sabato e domenica a Palermo il nome del candidato a sindaco di Palermo per la primavera 2017. "Questo ha fatto slittare la data. Ma al di là di qualche piccola discussione, non ci sono problemi", dice Cancelleri. "Sui nomi in pole position, Cancelleri dice: "Siete stati voi giornalisti a mettere alcuni nomi, per me i candidati a sindaco sono al momento 122. Poi è chiaro che i giornalisti hanno tirato fuori un nome piuttosto che un altro ed è venuta fuori questa rosa di nomi. Vedremo, ma alla fine sceglierà la gente".

