Ocse: rivede al ribasso pil, area euro a +1,5% in 2016 e a +1,4% in 2017 (2)

(AdnKronos) - Dopo +1,5% il pil in Germania quest'anno dovrebbe crescere dell'1,8% contro +1,6% stimato a giugno scorso e dell'1,5% nel 2017 contro +1,7% previsto in precedenza. In Francia, dopo +1,2% nel 2015, il pil dovrebbe crescere nel 2016 dell'1,3% (-0,1 punto rispetto alla stima di giugno) e dell'1,3% nel 2017 (-0,2 punti).Nel mondo, dopo +3,1% nel 2015, il pil dovrebbe crescere del 2,9% quest'anno (-0,1 punto) e del 3,2% nel 2017 (-0,1 punto). Negli Usa, dopo +2,6% nel 2015, il pil dovrebbe registrare una crescita dell'1,4% (-0,4 punti) quest'anno e del 2,1% nel 2017 (-0,1 punto). Nel Regno Unito, dopo +2,2% nel 2015, il pil dovrebbe crescere quest'anno dell'1,8% (+0,1 punto) e dell'1% nel 2017 (-1 punto). Dopo +6,9% nel 2015, in Cina il pil dovrebbe registrare una crescita del 6,5% nel 2016 e del 6,2% nel 2017.

Adnkronos