Ocse: economia mondiale in trappola bassa crescita (2)

(AdnKronos) - L'organizzazione internazionale evidenzia che ci si aspetti troppo della politica monetaria e questo "sta creando distorsioni nei mercati finanziari". Un sostegno "efficace" alla politica monetaria, sottolinea l'Ocse, richiede in particolare "riforme strutturali per rilanciare la crescita e l'inclusione sociale": vanno intensificate "piuttosto che continuare a rallentarle come successo negli ultimi anni". Le politiche di bilancio "dovrebbero sfruttare" la finestra di bassi tassi creata dalla politica monetaria a livello globale "per aumentare le spese a favore della crescita".Le continue "delusioni" circa la crescita economica a livello mondiale "deprimono commercio, investimenti, produttività e salari" e questo porta a sua volta "ad un revisione ulteriore al ribasso delle aspettative di crescita". La debolezza delle economie avanzate, comunque, rileva l'Ocse, "è controbilanciata da un graduale miglioramento nei mercati emergenti" anche se la crescita "ha rallentato rispetto agli anni precedenti e si riprenderà lentamente nel 2017 spinta dall'attenuarsi della recessione in Brasile, Russia e in altri paesi produttori di materie prime".

