Ocse: economia mondiale in trappola bassa crescita

Roma, 21 set. (AdnKronos) - L'economia mondiale resta imprigionata "in una trappola di bassa crescita". A pesare soprattutto è il forte rallentamento dei flussi commerciali a livello mondiale che rappresenta "un fattore di preoccupazione circa la crescita globale" e indica "segnali di passi indietro circa l'apertura dei mercati globali agli scambi di beni e servizi". E' quanto emerge dall'outlook dell'Ocse presentato oggi nel quale si sottolinea che "il rallentamento della crescita del commercio avrà ripercussioni negative per la crescita della produttività nei prossimi anni".Finora il risultato del referendum nel Regno Unito sulla Brexit "ha avuto ripercussioni modeste sull'economia a livello mondiale e in particolare sull'area dell'euro" ma è "probabile che nel 2017 emergano maggiori effetti negativi sulla zona euro".

