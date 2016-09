Musica: da Essen a Parigi, con Chailly Filarmonica Scala protagonista in Europa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 21 set. (AdnKronos) - Dopo il Festival di Salisburgo e il Teatro Bol'šoj la Filarmonica della Scala si appresta a tornare sui principali palcoscenici d’Europa con Riccardo Chailly per un lungo tour in programma dal 24 settembre al 2 ottobre. Otto le tappe della tournée che attraversa Germania, Lussemburgo, Austria e Francia con concerti a Essen, Amburgo, Dortmund, Lussemburgo, Colonia, Baden Baden, prima dell’atteso ritorno al Musikverein di Vienna e il debutto a Parigi alla nuova Philharmonie.Due i programmi diretti da Chailly: il primo, interamente dedicato a Robert Schumann, presenta la Manfred-Ouverture, il Concerto per pianoforte e orchestra e la Sinfonia n. 2, nella revisione di Gustav Mahler. Al pianoforte si alternano due solisti d’eccezione: Daniil Trifonov, al suo debutto con la Filarmonica, e Marta Argerich, per la sola data di Parigi, già ospite per il concerto in Piazza Duomo del giugno scorso e attesa a Milano anche per l’inaugurazione di stagione alla Scala del prossimo 7 novembre. Il secondo programma è impaginato con l’Ouverture da Concerto in sol maggiore e la Sinfonia in re maggiore di Cherubini, il balletto 'Le Quattro stagioni' da 'I Vespri Siciliani' di Verdi e l’Ouverture da 'Guglielmo Tell' di Rossini, pagine musicali in grado di mettere in luce le peculiarità timbriche e lo stile proprio dell’orchestra scaligera.

