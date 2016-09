Milano: estorsioni e spaccio a Chinatown, arrestate nove persone

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 21 set. (AdnKronos) - Nove persone, tutte di nazionalità cinese, sono state arrestate dalla polizia a Milano con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata all'estorsione, allo sfruttamento della prostituzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, avviate nell’agosto 2014 a seguito di un tentativo di estorsione ai danni di un centro massaggi cinese di via Bertini e condotte dalla squadra mobile di Milano, hanno permesso di individuare un’associazione attiva nelle estorsioni ai danni di esercenti cinesi, nello spaccio di sostanze stupefacenti come la metamfetamina e la ketamina, e nello sfruttamento della prostituzione di giovani connazionali presso alcune case di prostituzione.Gli arrestati sono sette uomini e due donne, tutti nati in Cina, tra i 21 e i 38 anni, mentre altri due cittadini cinesi di 19 e 22 anni, attualmente all’estero, sono ancora ricercati. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati circa 300 grammi di metamfetamina, 26mila euro di provenienza illecita e alcune armi da taglio, tra cui tre machete. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa in questura alle 11.

Adnkronos