Migranti: Pm Palermo, illogiche motivazioni assoluzione scafisti (3)

(AdnKronos) - Sempre secondo i magistrati della Procura di Palermo "appare, inoltre, di palmare evidenza che, ove si dovesse accogliere la tesi del decidente, si perverrebbe all’illogica conseguenza che non sarebbe più possibile procedere all’esame dei migranti che si trovano sulle imbarcazioni e che siano in grado di riferire notizie utili non solo all’individuazione dei cosiddetti “scafisti” ma anche a quella dei cosiddetti. “trafficanti” che, all’estero o in Italia, organizzano, con elevatissimi profitti, i viaggi dal Nord\Africa verso l’Italia, con l’ulteriore ed ancora più aberrante conseguenza che i reati in questione non sarebbero più di fatto perseguibili, perché le relative indagini non possono che prendere le mosse proprio dalle dichiarazioni dei migranti, come dimostra l’esperienza maturata in materia". La Procura contesta al gup che "dalla lettura della sentenza emerge con tutta evidenza che il giudicante ha gravemente ignorato il contenuto delle immagini registrate in occasione dei primissimi soccorsi prestati da personale della marina militare in servizio presso la Nave Luigi Dattilo e ciò nonostante, nel corso della requisitoria", il pm "avesse espressamente sollecitato il Giudice alla visione del relativo DVD, allegato agli atti del procedimento".Per i pm "la contraddittorietà ed illogicità del ragionamento" utilizzato dal gup appare "evidente, ove si tenga conto del fatto che mentre le contraddizioni delle versioni rese dagli imputati nel corso dei diversi interrogatori svolti durante le indagini ed il processo hanno avuto ad oggetto circostanze talmente clamorose da determinare un vero e proprio mutamento della versione dei fatti riferita, le contraddizioni che è invece dato cogliere tra le versione fornite dai magrebini uditi hanno ad oggetto circostanze del tutto secondarie ed in alcun modo hanno inciso sul punto nodale del narrato". I pm della Procura ritengono che "sono attendibili e prive di contraddizioni le dichiarazioni accusatorie dei migranti nella parte in cui hanno individuato il ruolo specifico degli imputati come cristallizzato nel capo di imputazione e nella parte in cui non hanno fatto riferimento ad alcuna minaccia nei confronti di questi ultimi". "Diversamente da quanto ritenuto dal Gup, dunque, gli elementi raccolti nel corso dell’indagine nonché quelli emersi nel corso dell’udienza preliminare, offrono un solido ed univoco quadro dimostrativo, assolutamente idoneo ad affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti", concludono il Procuratore aggiunto Scalia e il pm Camilleri.

