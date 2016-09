Migranti: Pm Palermo, illogiche motivazioni assoluzione scafisti (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Grazie alla testimonianza di alcuni profughi furono identificati i presunti scafisti, i due imputati. Che finirono in carcere. Un anno dopo, la sentenza che, a sorpresa, ha assolto i due imputati. Il giudice nella sentenza mette in discussione anche le testimonianze dei profughi che avevano accusato di due imputati. Perché, "oltre ad essere contraddittorie e in contrasto fra di loro", scrive il gup, "tali soggetti extracomunitari trasportati hanno un preciso interesse a rendere dichiarazioni", perchè "ricevono il beneficio, non secondario, di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di giustizia". Da qui la necessità di un vaglio rigoroso e attento "di credibilità intrinseca ed estrinseca".I due imputati, secondo il Gup Modica, agirono "in una situazione di necessità", perché entrambi furono vittime di gravi minacce da parte dei responsabili della tratta e dunque "non avevano altra scelta, se non quella di commettere i reati" a loro attribuiti e commessi in un "quadro di estrema drammaticità e tensione". Furono entrambi "costretti, per salvare la loro vita, da una situazione superiore alla loro volontà".Ma i pm della Procura contestano questa decisione e nell'appello ribadiscono: "Dalla lettura delle motivazioni dell’impugnata sentenza traluce come il Giudice, oltre a realizzare macroscopiche omissioni di valutazione delle prove in atti abbia anche radicalmente travisato le risultanze delle residuali prove valutate ai fini del decidere", scrivono il Procuratore aggiunto Scalia e il pm Cammilleri nei motivi di appello depositati oggi.

