Migranti: Palermo, a processo presunto trafficante di esseri umani

Palermo, 21 set. (AdnKronos) - Il gup del Tribunale di Palermo Alessia ha rinviato a giudizio il presunto trafficante di esseri umani Mered Medhanie Yehdego, l'eritreo arrestato lo scorso 24 maggio in Sudan ed estradato in Italia il 7 giugno. Mered è ritenuto dai magistrati della Procura di Palermo uno dei capi dell'organizzazione internazionale di traffico di migranti. La prima udienza si terrà il prossimo 16 novembre davanti alla quarta sezione penale del Tribunale, presieduta da Vittorio Alcamo. Secondo la difesa ci si tratterebbe di un errore e di uno scambio di persona. In carcere ci sarebbe, secondo il legale, Tesafamarian Behre, un rifugiato eritreo.Sono numerosi i nuovi elementi di prova a carico di Mered Medhanie Yedhego, depositati prima dell'estate dalla procura di Palermo. A partire dalla comparazione fonica tra la voce dell'eritreo intercettata nell'indagine fatta due anni fa sul traffico di esseri umani e alcune telefonate registrate sull'utenza trovata in possesso e usata dall'uomo arrestato. Secondo il consulente della Procura si tratterebbe della stessa persona. L'eritreo, però, dopo l'arresto non ha voluto sottoporsi a una nuova perizia fonica.

