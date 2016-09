Libia: Con.i.Cos, mai revocata la scorta armata al personale (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(Cn) - (Adnkronos) - "Il giorno del rapimento i tecnici Cacace e Calonego, per il trasferimento dal campo al cantiere, hanno portato con sé un solo autista armato che, vista la situazione sopravvenuta, fortunatamente non ha reagito onde evitare il peggio. - sottolinea la nota della società - Si precisa inoltre che tutta l’area operativa è confinata da appositi check-point di polizia in entrata ed in uscita".La direzione Conicos, inoltre, "per i trasferimenti di lungo raggio, ha sempre adottato voli di linea diretti, evitando così di percorrere i 1.500 km di viabilità interna al Paese, potenzialmente pericolosa - ricorda - Si precisa, altresì, che tutto il personale è presente in Libia in forza di autorizzazioni e visti di entrata, e la presenza è nota alle Istituzioni".E conclude "L’informativa ai familiari, di quanto purtroppo accaduto, è avvenuta prontamente, in coordinamento con L’Unità di Crisi della Farnesina. La Società sta seguendo, con apprensione, l’evolversi della vicenda minuto per minuto, con totale disponibilità. Vista la delicata situazione in corso, a valle della presente rettifica, la Conicos è stata invitata ad osservare, per il proseguo, un rigoroso silenzio stampa".

