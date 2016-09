Libia: a casa Calonego ansia in attesa di notizie di Danilo (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Ma in attesa di notizie di Danilo c'è anche un'altra famiglia, quella quella composta dalla seconda moglie Malika, una cittadina marocchina che vive a Marrakesh e dalla terza figlia, avuta appunto in seconde nozze, Wisal, 20 anni, che studia a Milano. E proprio dopo le nozze con Malika, Danilo si era convertito alla religione islamica, e per dimostrarlo portava sempre con sè un documento che testimonia appunto la sua conversione all'Islam. Un documento che doveva salvarlo da rapimenti o rappresaglie da parte di terroristi, ma che non ha fatto demordere dai loro intenti i predoni della bande tuareg della zona di Ghat.

Adnkronos