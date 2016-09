Libia: a casa Calonego ansia in attesa di notizie di Danilo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Belluno, 21 set. (AdnKronos) - A Peron di Sedico, la piccola frazione del comune bellunese, dove è nato Danilo Calonego, cresce l'ansia e la preoccupazione per le sorti del tecnico 68enne rapito due giorni fa insieme a due colleghi nel sud della Libia. Nella casa dove vive l'anziana madre di Danilo, è trascorsa la seconda notte senza notizie. E alle preoccupazioni per Danilo, che tra l'altro deve prendere quotidianamente un farmaco per la pressione, si aggiungono le preoccupazioni dei familiari per la salute dell'anziana madre, Gilda Balzan, che è stata tenuta all'oscuro del rapimento del figlio. Ad attendere notizie dalla Farnesina, le due figlie del tecnico bellunese, Simona e Pamela e le due sorelle di Danilo, Mariagrazia e Daniela che lo attendono per festeggiare il loro sessantesimo compleanno a Belluno. E Danilo infatti proprio alla vigilia del sequestro aveva annunciato il suo imminente ritorno a casa.

