La Procura Palermo contro il gip, 'Illogiche e contraddittorie motivazioni assoluzione scafisti'

Palermo, 21 set. (AdnKronos) - "Illogiche" e "contraddittorie". Così la Procura di Palermo definisce le motivazioni della sentenza di assoluzione dei due africani arrestati un anno fa con l'accusa di essere gli scafisti del barcone naufragato nel Canale di Sicilia che provocò dodici vittime. Il gup, nella sentenza, avrebbe anche "omesso la valutazione delle risultanze probatorie" e "travisato la prova". Da qui la decisione della Procura di Palermo che ha presentato appello alla sentenza emessa lo scorso 7 settembre dal giudice per le udienze preliminari Gigi Omar Modica che in quell'occasione, aveva contestualmente emesso le motivazioni dell'assoluzione. Una sentenza che aveva provocato anche diversi mal di pancia in Parlamento con il deputato Alessandro Pagano che aveva persino chiesto l'intervento del Csm. E oggi pomeriggio il Procuratore aggiunto Maurizio Scalia e il pm Claudio Camilleri hanno depositato appello all'assoluzione dei due migranti. I due sono stati assolti perché, secondo il gup, accettarono di pilotare il gommone, carico di altri migranti, "sotto la minaccia di essere uccisi". Insomma, il senegalese e il gambiano, imputati di omicidio plurimo, avrebbero agito in "stato di necessità". I due giovani, Jammeh Sulieman, di 21 anni, e Dampha Bakary, di 24, sono stati rimessi in libertà subito dopo la sentenza. Per loro la Procura aveva chiesto l'ergastolo. Il naufragio avvenne il 9 luglio del 2015, quando un'imbarcazione carica di migranti naufragò. Otto profughi caduto in acqua furono salvati, altri 106 che erano sul gommone furono recuperati, mentre dodici persone morirono.

Adnkronos