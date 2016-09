L.elettorale: Toninelli, da maggioranza mozione di sfiducia a Renzi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - "La maggioranza presenta una mozione di sfiducia a Renzi che sull'Italicum aveva posto la fiducia. Infatti, a meno che due più due non faccia cinque, se il governo ha chiesto e ottenuto il voto sulla propria esistenza sull'Italicum, dire ora che la maggioranza si impegna a modificarlo significa sfiduciare il governo. Questo almeno per chi vive nella 'casa della coerenza'". Lo scrive Danilo Toninelli, deputato considerato l''uomo riforme' del M5S, su Facebook. "Per chi invece, come Renzi - prosegue il grillino - alberga solo nella 'casa delle menzogne e delle giravolte', temo valga il contrario. Una cosa però è certa: il quadro che ne esce è desolante, soprattutto se pensate che questi incapaci stanno portando il popolo sovrano a votare la loro nuova Costituzione, che definirla spazzatura è dire davvero poco. Stiamo uniti ragazzi e vedrete che nei prossimi mesi potremo levarceli di torno", conclude.

Adnkronos