L.elettorale: Speranza al gruppo Pd, non parteciperò al voto

Roma, 21 set. (AdnKronos) - Una "mozione all'acqua di rose", "debolissima". Così Roberto Speranza definisce la mozione di maggioranza sull'Italicum parlando all'assemblea del gruppo Pd."Questa mozione, pur riconoscendo finalmente la non intangibilità dell'Italicum, non credo ci faccia fare concreti passi avanti. Occorre una nuova legge elettorale pienamente coerente con la forma di governo parlamentare", dice Speranza. "Il massimo che posso fare per dignità è non votare contro una mozione che ritengo debolissima. Per questo -spiega- non parteciperò al voto di oggi per non rompere un filo che ancora ci può essere per recuperare un'iniziativa politica vera per cambiare la legge elettorale". (segue)

