L.elettorale: Quagliariello, da maggioranza e premier solo brodino sciapo

Roma, 21 set. (AdnKronos) - "In politica gli atti hanno un significato per il contesto nel quale si compiono e per la forza con la quale vengono proposti. Dal partito di un premier che ha guidato il processo di riforma costituzionale, ha messo la fiducia sulla legge elettorale, ha sopportato che la stessa fosse votata in un'Aula semivuota, ha accolto con favore la decisione dei giudici delle leggi di rinviare il pronunciamento sulla costituzionalità dell'Italicum, ci saremmo aspettati una proposta chiara, dettagliata e avanzata con la stessa forza con la quale è stato imposto l'Italicum". Lo afferma Gaetano Quagliariello, presidente del movimento 'Idea'."Dagli alleati di governo -aggiunge- ci saremmo aspettati che si pretendesse il rispetto di quel patto più volte sbandierato finalizzato a cambiare la legge elettorale. Dalla lettura della mozione di maggioranza apprendiamo di una disponibilità alla 'discussione' e a una valutazione su una 'possibile convergenza': un brodino sciapo per stomaci delicati. Sarebbe stato molto meglio e più dignitoso non fare nulla".

