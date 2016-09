L. elettorale: pronta mozione maggioranza, sì a discutere modifiche Italicum

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - La maggioranza è pronta a discutere eventuali proposte di modifica all'Italicum, valutando possibili convergenze, senza comunque indicare nuovi modelli su quali indirizzare il dibattito. E' quanto prevede la mozione elaborata dal centrosinistra in vista della discussione e del voto previsti oggi alla Camera. Il documento ricorda che sulla nuova legge elettorale per l'elezione dell'Assemblea di Montecitorio entrata in vigore l'11 luglio di quest'anno "è attualmente in corso un ampio dibattito politico su possibili e articolate ipotesi di riforma". La mozione impegna quindi la Camera "ad avviare, nelle sedi competenti, una discussione al fine di consentire ai diversi gruppi parlamentari di esplicitare le proprie eventuali proposte di modifica della legge elettorale attualmente vigente e valutare la possibile convergenza sulle suddette proposte".

