Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - Nel Pd è guerra pure sui numeri della mozione di maggioranza votata oggi alla Camera. La minoranza dem fa sapere che circa una quarantina non hanno partecipato al voto. E dai tabulati emerge infatti che sono state 42 le assenze. Ma dalla maggioranza Pd si specifica che le cose non stanno così: "Le assenze 'politiche' sono state 24", precisa Ettore Rosato. Le altre sarebbero assenze giustificate per missioni o malattia.

Adnkronos