L.elettorale: minoranza Pd non vota mozione, è presa per i fondelli

Roma, 21 set. (AdnKronos) - In aula il testo della mozione di maggioranza uscito sulle agenzie passa di mano in mano tra i deputati della minoranza Pd. "Una presa per il c...", il commento che va per la maggiore. "Non dice nulla se non che si aspetta di vedere il referendum e poi si decide se cambiare l'Italicum. A farci prendere in giro così, non ci stiamo". Alle 13 e 30 è fissata la riunione per decidere la linea da tenere oggi pomeriggio in aula, ma Roberto Speranza ha già sondato gli umori della pattuglia bersaniana e l'orientamento sarebbe quello di non partecipare al voto. "Dovremmo tenere tutti su questa posizione", spiega Davide Zoggia. L'astensione che era stata valutata in un primo momento potrebbe essere accantonata. "Astenersi significa dare un riconoscimento politico. Qua invece non c'è niente da riconoscere, non c'è proprio nulla su cui decidere se e come votare". Alla riunione dell'ora di pranzo si deciderà anche se intervenire o meno all'assemblea del gruppo Pd, convocata dal presidente Ettore Rosato alle 15.

