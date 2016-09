Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - "Non parteciperò al voto". Gianni Cuperlo, dopo aver riunito la sua area, annuncia che non voterà la mozione di maggioranza sull'Italicum. Anche i bersaniani non parteciperanno al voto.

