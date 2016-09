L.elettorale: Gasparri, dibattito ridicolo, pensiamo a referendum

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - "La discussione parlamentare sulla legge elettorale è inutile e temeraria. Mozioni che non dicono nulla, mediazioni in una maggioranza lacerata ed incerta che dovrebbe piuttosto pensare ad altro, come a bloccare l'auto invasione di clandestini gestita da Renzi. Prima va fissata la data e celebrato il referendum poi, dopo la vittoria del No, va cancellata una riforma confusa e pasticciata per mandare a casa Renzi e i suoi amici". Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (Fi). "Solo allora - prosegue l'azzurro - si potrà aprire un confronto serio sia su una riforma vera e presidenzialista della Repubblica italiana, sia su una legge elettorale che garantisca governabilità e rispetto della volontà popolare. Questo dibattito anticipato è ridicolo. Sarebbe meglio accantonarlo per concentrarsi sul confronto referendario evitando prese in giro e bizantinismi. FI fa bene a tirarsi fuori. Renzi e compagni, con questo balletto attorno alle mozioni, stanno dimostrando una volta di più di essere lontani dal paese reale".

