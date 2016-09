L.elettorale: D'Attorre, svelata manfrina Renzi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - "Il voto contrario annunciato dal Pd sulla mozione di Sinistra italiana e la presentazione di una mozione di imbarazzante vacuità, del tutto indefinita sui tempi e sui contenuti di una nuova legge elettorale, svelano definitivamente la manfrina del presidente del Consiglio sull'Italicum". Lo afferma Alfredo D'Attorre, membro dell'esecutivo nazionale di Sinistra italiana. "Renzi -aggiunge- non ha alcuna intenzione di mettere in discussione il punto centrale del sistema elettorale su cui ha imposto la fiducia, ovvero il meccanismo del ballottaggio e dell'abnorme premio di maggioranza attraverso il quale si realizza il 'premierato assoluto' e un cambiamento sostanziale della forma di governo parlamentare, come esplicitamente riconosciuto dall'inventore dell'Italicum, il professor D'Alimonte. A questo punto -conclude D'Attorre- è ancora più evidente che solo il voto dei cittadini e la vittoria del No al referendum potranno cancellare questa forma di di presidenzialismo mascherato e squilibrato, che è la vera essenza dell'Italicum".

Adnkronos