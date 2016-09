L. elettorale: Biancofiore, sì a proporzionale con preferenze e sbarramento

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 21 set. (AdnKronos) - "Chi come Forza Italia, lamenta correttamente l’assenza di democrazia e di istituzioni elette in Italia, se coerente, non può che essere favorevole alla proposta grillina di tornare al sistema proporzionale con preferenze apportando propri correttivi come soglia di sbarramento e premio di maggioranza". Lo afferma la deputata di Forza Michaela Biancofiore."Tale sistema -aggiunge- è l’unico che può riconsegnare la politica con la A maiuscola all'Italia perchè ha la conseguenza della ricerca del consenso diretto degli elettori e non può esistere politica senza il seme dal quale essa genera appunto: il consenso. Riconsegnando anche l’agognato legame parlamentari territori che funge anche da funzione di controllo del lavoro quotidiano dei rappresentanti del popolo e dei rapporti di forza in sede nazionale. "E non si usi la scusa che le preferenze produrrebbero voto di scambio con delinquenza organizzata o altro perchè a fare le liste elettorali e dunque a scegliere i candidati 'puliti o meno' -conclude Biancofiore- sarebbero sempre e comunque i leader che se ne dovrebbero assumere la responsabilità, come già accade per i Comuni e per il Parlamento europeo".

